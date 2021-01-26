150 затриманих: у Нідерландах минув другий вечір "коронавірусних" заворушень

У Нідерландах другий вечір поспіль у низці міст сталися заворушення під час протестів проти запровадженої комендантської години. Цього разу особливо неспокійно було у Роттердамі та Гертогенбосі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

У низці місць учасники заворушень кидалися у поліцію камінням та петардами, подекуди намагалися перекидати автомобілі і громили магазини.

У Гертогенбосі з початком комендантської години десятки молодих людей зібралися на центральних вулицях та почали підривати потужні петарди. Деякі били вікна, перевертали машини та розграбували кілька магазинів. Через заворушення довелося зупинити громадський транспорт.

"Те, що сьогодні відбувалось - це щось нечуване. Ці люди не розуміють, який страх, шкоду та сором вони створюють для решти мешканців нашого чудового міста", - обурився мер Міккерс.

У поліції повідомили про арешти десятків людей. Ця цифра надалі може зрости.

У південному районі Роттердаму зібралася група чисельністю 150-200 осіб. Вони почали кидатися петардами й камінням у поліцію, розгромили кілька магазинів та намагалися підпалити відділок поліції. Мер Роттердама назвав тих, хто брав у цьому участь, "безсоромними злодіями".

Правоохоронці задіяли водомет, а близько 8-30 вечора здійснили попереджувальний постріл - коли значно чисельніші люди оточили невелику кількість поліцейських.

Під час сутичок затримали щонайменш 50 людей. У поліції поскаржилися, що через заворушення екстрені служби мали проблеми зі своєчасним доїздом на виклики.

Було неспокійно і в декількох районах Амстердаму, але цього разу ситуація у місті залишилася під контролем. Затримали лише 9 людей, тоді як напередодні затриманих було близько 200.

Менш масштабні заворушення спостерігалися також у Гарлемі, Гаазі та ще близько десяти містах.

У більшості місць заворушення вщухли до 11-30 вечора. У поліції повідомляють про загалом 151 затриманого.



