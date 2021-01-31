У Нідерландах за тиждень виписали 11,5 тисяч штрафів за порушення комендантської години

За перші шість днів дії комендантської години в Нідерландах оштрафували 11 582 осіб, які вийшли на вулиці без поважної причини.

Про це заявив начальник поліції Хенк ван Ессен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За минулі вихідні було оформлено 5959 протоколів, в наступні дні ще 5623 людини було оштрафовано.

Комендантська година в Нідерландах діє з 21:00 до 4:30. На вулиці не можна перебувати без вагомих підстав, порушникам загрожує штраф 95 євро.

Комендантська година була введена в країні 22 січня вперше з часів Другої світової війни. У зв'язку з цим в Нідерландах спалахнули акції протесту, які тривали кілька днів поспіль.

Заворушення переросли у сутички з поліцією, підпали авто та погроми магазинів.