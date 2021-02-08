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Нидерланды до весны продлили комендантский час, который спровоцировал беспорядки

Понедельник, 8 февраля 2021, 20:12

Правительство Нидерландов продлило ночной комендантский час, направленный на замедление распространения коронавируса, до 2 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

Комендантский час в стране действует с 21:00 до 4:30 утра следующего дня.

Правительство подчеркивает, если в этой карантинной мере отпадет необходимость, комендантский час могут отменить ранее.

Комендантский час, введенный в Нидерландах впервые после Второй мировой войны, спровоцировал несколько дней беспорядков, когда начал действовать 23 января.

Количество новых случаев коронавируса в Нидерландах снижается после нескольких месяцев карантинных мер, но правительство предупреждает, что приближается волна новых инфекций из-за новых, более заразных вариантов коронавируса.

За первые шесть дней действия комендантского часа в Нидерландах оштрафовали 11582 человек, вышедших на улицы без уважительной причины. 

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