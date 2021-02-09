Лідери Сенату США узгодили швидкий графік імпічменту Трампа

Другий процес імпічменту експрезидента США Дональда Трампа розпочинається у вівторок, напередодні лідери Сенату домовились про швидкий графік процесу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Усі сторони домовились про структуру, яка забезпечить справедливий і чесний процес імпічменту експрезидента в Сенаті", - заявив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер.

Якщо конституційне голосування пройде, як очікується, в середу вдень почнуть вступні судові суперечки, коли обидві сторони матимуть до 16 годин на презентації.

Очікується, що ці дискусії триватимуть до вихідних, коли сенатори отримають можливість задати питання обом сторонам.

Незрозуміло, чи розпорядники імпічменту продовжать графік, вимагаючи викликати свідків у суд, хоча Дональд Трамп вже відмовився добровільно давати свідчення.

Законодавці обох сторін висловлюються за швидкий судовий розгляд, на тлі постійних зусиль, спрямованих на затвердження пакету допомоги щодо коронавірусу президента Джо Байдена.

Зважаючи на швидкий графік, вважається, що голосування в Сенаті щодо того, засудити Трампа чи ні, може прийти вже в понеділок.

Колишнього президента звинуватили у "підбурюванні до заколоту" у виступі перед прихильниками перед заворушенням у Капітолії США 6 січня.

Демократи заявляють, що вони мають "переважні" докази його вини, тоді як його команда захисту стверджує, що учасники заворушень діяли незалежно.

Захист називає судовий процес "абсурдним і неконституційним", і його законність буде у центрі уваги у вівторок.

Дональд Трамп - єдиний в історії президента США, якому двічі оголошували імпічмент, та один з трьох, кому взагалі оголошували імпічмент.

Якщо Трампа визнають винним, йому можуть знову заборонити обіймати посаду. Однак для засудження необхідні дві третини голосів Сенату, в той час як у демократів 50 місць.