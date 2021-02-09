Лидеры Сената США согласовали быстрый график импичмента Трампа

Второй процесс импичмента экс-президента США Дональда Трампа начинается во вторник, накануне лидеры Сената договорились о скором графике процесса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Все стороны договорились о структуре, которая обеспечит справедливый и честный процесс импичмента экс-президента в Сенате", - заявил лидер большинства в Сенате США Чак Шумер.

Если конституционное голосование пройдет, как ожидается, в среду днем ​​начнут вступительные судебные споры, когда обе стороны будут иметь до 16 часов на презентации.

Ожидается, что эти дискуссии будут продолжаться до выходных, когда сенаторы получат возможность задать вопрос обеим сторонам.

Непонятно, продолжат ли распорядители импичмента график, требуя вызвать свидетелей в суд, хотя Дональд Трамп уже отказался добровольно давать показания.

Законодатели обеих сторон высказываются за скорейшее судебное разбирательство, на фоне постоянных усилий, направленных на утверждение пакета помощи по коронавирусу президента Джо Байдена.

Учитывая быстрый график, считается, что голосование в Сенате о том, осудить Трампа или нет, может прийти уже в понедельник.

Бывшего президента обвинили в "подстрекательстве к мятежу" в выступлении перед сторонниками перед беспорядков в Капитолии США 6 января.

Демократы заявляют, что они "преимущественные" доказательства его вины, тогда как его команда защиты утверждает, что участники беспорядков действовали независимо.

Защита называет судебный процесс "абсурдным и неконституционным", и его законность будет в центре внимания во вторник.

Дональд Трамп - единственный в истории президента США, кому дважды объявляли импичмент, и один из трех, кому вообще объявляли импичмент.

Если Трампа признают виновным, ему могут снова запретить занимать должность. Однако для осуждения необходимы две трети голосов Сената, в то время как у демократов 50 мест.