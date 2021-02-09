В ЄС розглядають посилення санкцій щодо Білорусі і майже повну заморозку відносин – ЗМІ

Група держав ЄС з дипломатичними представниками в Білорусі разом із делегацією блоку в Мінську рекомендуватиме кілька шляхів протидії режиму Александра Лукашенка, включаючи розширення санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Free Europe Radio Liberty.

Документ під назвою "Доповідь керівників місій ЄС: огляд обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі в лютому 2021 року" повинен бути обговорений у Брюсселі найближчими тижнями.

У ньому викладено чотири різні шляхи, якими може піти Брюссель, коли мова заходить про Білорусь: "Чекай і дивись", "Прагматичний еквівалент", "Рішуче продовження погіршення відносин" і "Практично повне замороження відносин". "

ЄС вже назвав президентські вибори 9 серпня "ні вільними, ні чесними" і заявив, що Лукашенко "не має демократичної легітимності".

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Внаслідок репресій проти протестувальників, що відбулися після голосування, ЄС наклав візові заборони та заморозив активи 88 осіб та семи компаній, включаючи Лукашенка та його сина, в рамках трьох окремих санкційних раундів наприкінці 2020 року. Перший пропонований шлях очікування полягає у продовженні такого підходу з поступовим запровадженням санкцій.

Другий варіант передбачає "мовчазну дипломатію, місію високого рівня в Мінськ / запрошення на нейтральну територію, підтримку пропозиції про посередництво, згоду на розмову з режимом та вступ у своєрідний діалог в ОБСЄ, вступ у переговори на високому рівні з Росією та США щодо посилення зовнішнього тиску, пропозицію консультативної місії ЄС / спеціального представника ЄС для Білорусі ".

Третій шлях передбачає зниження відносин із більшою кількістю санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, зниження рівня дипломатичних відносин, а також "підтримку порушень кримінальних та інших справ за національним законодавством в державах-членах ЄС проти винуватців тортур та нелюдського поводження".

Четвертим і найсуворішим варіантом є майже повне заморожування відносин, що означає розрив дипломатичних відносин, включаючи виведення послів держав-членів ЄС, режим повних санкцій, що вражає різні промислові галузі, заборону на продаж єврооблігацій, мораторій на участь Білорусі у структурах "Східного партнерства" та офіційне визнання уряду в еміграції.

У документі також зазначається низка речей, які білоруська влада повинна зробити, щоб відновити так званий "змістовний діалог з ЄС", включаючи припинення "будь-яких репресій та зловживань правами людини, незалежні ЗМІ та представники громадянського суспільства".

ЄС також вимагає від Мінська звільнення, реабілітації та фінансової компенсації політичних в'язнів, забезпечення вільних і чесних виборів під спостереженням ОБСЄ та "забезпечення безпечних умов для повернення осіб, які перебувають у політичному та вимушеному вигнанні".

Керівники місій пропонують Брюсселю розглянути питання про розширення сфери санкцій, якщо ці ключові вимоги ЄС не будуть виконані.