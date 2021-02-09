У Німеччині рекордне з 2009 року зниження експорту

Спад експорту німецьких товарів у 2020 році виявився найсильнішим з часу світової фінансової кризи 2009 року - на 9,3%, до 1,2047 трильйона євро.

Про це у вівторок, 9 лютого, повідомило Федеральне статистичне відомство, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Імпорт в Німеччину знизився на 7,1% - його обсяг склав 1,0256 трильйона євро. У 2009 кризовому році зниження експорту склало 18,4%.

На початку пандемії коронавірусу, навесні 2020 року, німецький експорт серйозно підкосили тимчасове закриття кордонів, порушення логістики, а також перебої в ланцюгах поставок.

Згодом зовнішня торгівля поступово почала покращувати показники, але так і не змогла компенсувати падіння.

За останніми прогнозами Федерального об'єднання оптової і зовнішньої торгівлі (BGA), 2021 рік закінчиться для економіки Німеччини зі значним зростанням, а докризового рівня вдасться досягти не пізніше літа 2022 року.

Оздоровленню бізнесу німецьких експортерів сприяло насамперед зростання попиту з Китаю - друга економіка світу, важливий ринок збуту німецьких товарів, зросла в минулому році, незважаючи на труднощі, пов'язані з пандемією COVID-19.