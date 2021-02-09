В Германии рекордное с 2009 года снижение экспорта

Спад экспорта немецких товаров в 2020 году оказался сильнейшим со времени мирового финансового кризиса 2009 года - на 9,3%, до 1,2047 триллиона евро.

Об этом во вторник, 9 февраля, сообщило Федеральное статистическое ведомство, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Импорт в Германию снизился на 7,1% - его объем составил 1,0256 триллиона евро. В 2009 кризисном году снижение экспорта составило 18,4%.

В начале пандемии коронавируса, весной 2020 года, немецкий экспорт серьезно подкосили временное закрытие границ, нарушение логистики, а также перебои в цепях поставок.

Впоследствии внешняя торговля постепенно начала улучшать показатели, но так и не смогла компенсировать падение.

По последним прогнозам Федерального объединения оптовой и внешней торговли (BGA), 2021 год закончится для экономики Германии значительным ростом, а докризисного уровня удастся достичь не позднее лета 2022 года.

Оздоровлению бизнеса немецких экспортеров способствовал прежде всего рост спроса из Китая - вторая экономика мира, важный рынок сбыта немецких товаров, выросла в прошлом году, несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19.