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У Норвегії скасували шкільні екзамени через пандемію

Вівторок, 9 лютого 2021, 12:22

Уряд Норвегії оголосив про скасування всіх письмових і більшості усних іспитів цієї весни через збої в навчанні, викликаних пандемією Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Навчання в цьому році в деяких випадках істотно розрізняється, що дає різні підстави для оцінки", - сказала міністр освіти Норвегії Гурі Мелбі.

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"Таким чином, єдині та рівні письмове оцінювання більше не є підходящим методом для вимірювання того, чого вчили учнів", - додала вона.

Учням 10-го класу початкової школи і 3-го класу середньої школи необхідно буде скласти усний іспит.

В даний час уряд вивчає можливість проведення зовнішньої перевірки курсових робіт або інших форм оцінювання.

"Для мене важливо підкреслити, що учні, чиї іспити були скасовані, все одно отримають дані з оцінками, які вони можуть використовувати для подачі заяви в університет і подальшої освіти", - сказав Мелбі.

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