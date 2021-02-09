В Норвегии отменили школьные экзамены из-за пандемии

Правительство Норвегии объявило об отмене всех письменных и большинства устных экзаменов этой весной из-за сбоев в обучении, вызванных пандемией COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Обучение в этом году в некоторых случаях существенно различается, что дает различные основания для оценки", - сказала министр образования Норвегии Гури Мелби.

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"Таким образом, единое и равное письменное оцениваниt больше не является подходящим методом для измерения того, чему учили учеников", - добавила она.

Ученикам 10-го класса начальной школы и 3-го класса средней школы необходимо будет сдать устный экзамен.

В настоящее время правительство изучает возможность проведения внешней проверки курсовых работ или других форм оценивания.

"Для меня важно подчеркнуть, что ученики, чьи экзамены были отменены, все равно получат данные с оценками, которые они могут использовать для подачи заявления в университет и дальнейшего образования", - сказал Мелби.