Понад 80 євродепутатів вимагають відставки Борреля за "принизливу" поїздку до Москви

Понад 80 депутатів Європейського парламенту підписали листа із закликом до відставки Високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля через провальний візит до Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Під час візиту минулого тижня пан Боррель неодноразово не захищав інтереси Європейського Союзу", - йдеться в листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Група європейських парламентарів закликала Борреля подати у відставку після "принизливої" поїздки до Москви, яка завдала "серйозної шкоди репутації Євросоюзу".

"Ми вважаємо, що президент Європейської комісії повинна вжити заходів, якщо пан Боррель не подасть у відставку за власним бажанням", - йдеться у листі, датованому понеділком і переданому агентству.

За словами підписантів листа, глава дипломатії ЄС повинен був протистояти російському міністру Сергєю Лаврову, який говорив про "зарозумілість" ЄС у справі Алєксєя Навального, і закінчити свою поїздку, як тільки дізнався про висилку дипломатів.

У вівторок Боррель буде присутнім на дебатах в Європарламенті щодо ситуації в Росії і звітуватиму про свою поїздку до Москви.

За результатами своєї поїздки до Москви очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав, що вона була невдалою і що Росія та Європа все більше віддаляються одна від одної.

Як відомо, під час візиту Борреля до Москви РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів.

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