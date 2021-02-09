Зірвані дахи і потрощені дерева: Стамбул постраждав від потужного буревію

Стамбул, найбільше місто Туреччини, в ніч з 8 на 9 лютого постраждав від потужного буревію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Шквальний вітер тривав протягом декількох годин, пошкодивши будівлі та поламавши дерева з європейського боку міста у низці районів.

Подекуди з будинків зірвало елементи даху, щонайменш декілька авто постраждали від конструкцій або дерев, що впали на них.

Фото: CNN Turk Фото: CNN Turk

З міркувань обережності скасували деякі морські пасажирські рейси, а команді одного з суден знадобилася допомога рятувальників після того, як його кинуло на мілину.

Про постраждалих від негоди не повідомляють.