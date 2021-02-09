Зірвані дахи і потрощені дерева: Стамбул постраждав від потужного буревію
Вівторок, 9 лютого 2021, 15:10
Стамбул, найбільше місто Туреччини, в ніч з 8 на 9 лютого постраждав від потужного буревію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.
Шквальний вітер тривав протягом декількох годин, пошкодивши будівлі та поламавши дерева з європейського боку міста у низці районів.
Подекуди з будинків зірвало елементи даху, щонайменш декілька авто постраждали від конструкцій або дерев, що впали на них.
З міркувань обережності скасували деякі морські пасажирські рейси, а команді одного з суден знадобилася допомога рятувальників після того, як його кинуло на мілину.
Про постраждалих від негоди не повідомляють.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua