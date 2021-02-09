Сорванные крыши и поломанные деревья: Стамбул пострадал от мощного урагана

Стамбул, крупнейший город Турции, в ночь с 8 на 9 февраля пострадал от мощного урагана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Шквальный ветер продолжался в течение нескольких часов, повредив здания и поломав деревья в европейской части города в ряде районов.

Кое-где с домов сорвало элементы крыши, как минимум несколько авто пострадали от упавших конструкций или деревьев.

Фото: CNN Turk Фото: CNN Turk

В целях предосторожности отменили некоторые морские пассажирские рейсы, а команде одного из судов понадобилась помощь спасателей после того, как его бросило на мель.

О пострадавших от непогоды не сообщают.