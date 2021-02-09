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У Німеччині завели справу на лікаря за експерименти з власною вакциною від COVID-19

Вівторок, 9 лютого 2021, 17:21

Прокуратура німецького міста Любека порушила справу проти лікаря і бізнесмена Вінфріда Штеккера у зв'язку з його експериментами зі створення вакцини від COVID-19. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

74-річного Штеккера підозрюють в порушенні закону про лікарські засоби, повідомила представниця прокуратури міста німецькій медіакомпанії MDR Sachsen у вівторок, 9 лютого.

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За даними слідства, навесні 2020 року професор, доктор медичних наук, який володіє лабораторією в Любеку, розробив можливу вакцину від коронавірусу і випробував її дію на собі та інших людях, не маючи на те відповідного дозволу. Зокрема, в березні та квітні Штеккер, за власним твердженням, сам собі ввів чотири рази препарат у м'яз стегна.

За даними ЗМІ, Штеккер випробував препарат також на своїй дружині, дітях і ще 65 добровольцях. За його словами, жодних побічних ефектів, крім невеликого подразнення і болю в місці уколу, не було, а у всіх щеплених з'явилися антитіла. 

На початку вересня він повідомив про свої результати в Інститут імені Пауля Ерліха, що відповідає в Німеччині за реєстрацію вакцин і моніторинг в цій галузі. Лікар попросив розширити випробування, щоб підтвердити ефективність препарату, Інститут натомість звернувся в прокуратуру.

1987 року Штеккер заснував компанію Euroimmun, що займається розробкою методів розпізнавання аутоімунних та інфекційних захворювань. Нині ця кампанія має представництва в 17 країнах. У 2017 році Штеккер продав Euroimmun одному американському концерну за 1,2 мільярда євро.

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