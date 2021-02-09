В Германии завели дело на врача за эксперименты с вакциной от COVID-19

Прокуратура немецкого города Любек возбудила дело против врача и бизнесмена Винфрида Штеккера в связи с его экспериментами по созданию вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

74-летнего Штеккера подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах, сообщила представитель прокуратуры города немецкой медиакомпании MDR Sachsen во вторник, 9 февраля.

По данным следствия, весной 2020 года профессор, доктор медицинских наук, имеющий лабораторию в Любеке, разработал возможную вакцину от коронавируса и испытал ее действие на себе и других людях, не имея на то соответствующего разрешения. В частности, в марте и апреле Штеккер, по собственному утверждению, сам себе ввел четыре раза препарат в мышцу бедра.

По данным СМИ, Штеккер испытал препарат также на своей жене, детях и еще 65 добровольцах. По его словам, никаких побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и боли в месте укола, не было, а у всех привитых появились антитела.

В начале сентября он сообщил о своих результатах в Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в Германии за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Врач попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, Институт вместо этого обратился в прокуратуру.

В 1987 году Штеккер основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Сейчас эта кампания имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штеккер продал Euroimmun американскому концерну за 1,2 миллиарда евро.