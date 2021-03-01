У Франції оголосять вирок експрезиденту Саркозі у справі про корупцію

У Парижі в понеділок оголосять вирок у справі колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, якого звинувачують у корупції та зловживанні впливом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

66-річного Саркозі звинувачують в тому, що він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.

Разом із Саркозі у справі проходить його адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Жільбер Азібер.

Прокурори вимагають засудити Саркозі на чотири років в'язниці, два з них можуть бути умовними. Адвокати колишнього президента наполягають на його невинуватості.

Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, став першим експрезидентом у сучасній історії країни, який опинився на лаві підсудних.

До нього судили лише одного колишнього президента Жака Ширака - і засудили у 2011 році - за фіктивне працевлаштування в Парижі, але він ніколи не виступав перед суддями через стан здоров'я.

Це вже четверта справа щодо Саркозі. 16 жовтня 2020 року Саркозі висунули звинувачення в участі у "злочинній групі", у справі щодо підозри у фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії у 2007 році.

Крім того, між 17 березня та 15 квітня 2021 року має відбутися судовий розгляд щодо нелегального фінансування виборчої кампанії 2012 року, у якій показники витрат нібито були занижені.