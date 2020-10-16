Експрезидента Франції звинуватили в участі у злочинній групі

Експрезидентові Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення в участі у "злочинній групі", у справі щодо підозри у фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії у 2007 році.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосила національна фінансова прокуратура.

Це перший випадок, коли подібні звинувачення висуваються щодо колишнього президента Французької Республіки.

Перед цим Саркозі чотири дні спілкувався з антикорупційними суддями.

Після закінчення терміну повноважень Саркозі на президентському посту в 2012 році слідчі почали прослуховування його телефонних розмов. Правоохоронні органи вважали, що виборчу кампанію експрезидента міг фінансувати Муаммар Каддафі.

Слідство зацікавилося переказами коштів через одного із давніх соратників Саркозі Тьєррі Гобера. Щодо нього звинувачення в участі у злочинному угрупуванні висунули в січні цього року. Слідство підозрює, що ці перекази могли використовуватися для фінансування кампанії Саркозі.

Ніколя Саркозі відреагував постом у соцмережах, у якому продовжує наполягати на своїй невинуватості.

"Я відповів на усі поставлені запитання, жодного разу не забарившись із відповіддю, і тепер мою невинуватість знову ставлять під питання рішенням, яке не доповнюється жодними доказами якогось непрозорого фінансування", - заявив Саркозі.

Це вже четверта справа щодо Ніколя Саркозі. Окрім неї, у якій слідство ще триває, між 23 листопада та 10 грудня має відбутися суд за звинуваченням у корупції у справі про "підслуховування", а між 17 березня та 15 квітня 2021 року - щодо нелегального фінансування виборчої кампанії 2012 року, у якій показники витрат нібито були занижені.