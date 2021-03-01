Во Франции объявят приговор экс-президенту Саркози по делу о коррупции

В Париже в понедельник объявят приговор по делу бывшего президента Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

66-летнего Саркози обвиняют в том, что он якобы пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании дела о финансирования его партии.

Вместе с Саркози по делу проходит его адвокат Тьерри Герцог и бывший судья Жильбер Азибер.

Прокуроры требуют осудить Саркози на четыре года тюрьмы, два из них могут быть условными. Адвокаты бывшего президента настаивают на его невиновности.

Саркози, который возглавлял Францию ​​с 2007 по 2012 годы, стал первым экс-президентом в современной истории страны, который оказался на скамье подсудимых.

До него судили только одного бывшего президента Жака Ширака - и осудили в 2011 году - за фиктивное трудоустройство в Париже, но он никогда не выступал перед судьями из-за состояния здоровья.

Это уже четвертое дело по Саркози. 16 октября Саркози предъявили обвинение в участии в "преступной группе" по делу о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году.

Кроме того, между 17 марта и будет 15 апреля 2021 должно состояться судебное разбирательство о нелегальном финансировании избирательной кампании 2012 года, в которой показатели расходов якобы были занижены.