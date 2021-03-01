Посольство України пояснило, чому Кіпр відклав відкриття для українців

Влада Кіпру відклала рішення про відкриття кордонів для туристів із низки країн, в тому числі з України, через побоювання щодо нових штамів коронавірусу.

Про це йдеться у коментарі Консульського відділу посольства України в Республіці Кіпр, наданому "Європейській правді".

"За результатами засідання уряду 25 лютого глава МОЗ Константінос Іоанну заявив, що епідеміологічна ситуація у всіх регіонах Кіпру, крім міста Лімасол, покращилася, але залишається на прикордонному рівні і легко може знову погіршитися. Зокрема, занепокоєння викликають дані Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), які свідчать про те, що нові штами вірусу спричиняють більш масштабне зараження", - йдеться у коментарі.

Згідно з планом уряду Кіпру, з 1 березня застосовується нова категоризація країн, що переглядатиметься щоп’ятниці та ґрунтуватиметься на щоденному звіті Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

"Тому, про конкретні терміни відкриття в’їзду саме для України, або інших країн, не йдеться - щотижня дані будуть переглядатися та публікуватися на офіційному сайті", - пояснили в посольстві.

Нагадаємо, Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Водночас, громадяни України, які подорожують літаком, з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

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