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Помер перший очільник МЗС незалежної України - дипломати

Понеділок, 1 березня 2021, 12:07

Пішов з життя перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко.

Про це повідомив Костянтин Єлисеєв, представник України при ЄС у 2010-2015 роках та дипломатичний радник п’ятого президента України.

"З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!", - написав він у своєму Twitter вранці 28 лютого.

Згодом про смерть Зленка написав також дипломат Маркіян Лубківський.

"Не маю слів. Не маю сліз. Пішов у вічність Анатолій Максимович Зленко - мій дорогий вчитель, мій другий батько, моя дипломатія... Як повірити, як прийняти? Вічна пам‘ять і вічна слава патріарху української дипломатії!" - написав Лубківський.

 

На офіційному сайті Міністерства закордонних справ ще немає офіційного повідомлення.

Анатолій Зленко вперше очолював МЗС України у 1990-1994 роках, згодом був також представником України при ООН, послом у Франції та Португалії. 

У червні 2020 року дипломатові виповнилося 82 роки.

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