Помер перший очільник МЗС незалежної України - дипломати
Пішов з життя перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко.
Про це повідомив Костянтин Єлисеєв, представник України при ЄС у 2010-2015 роках та дипломатичний радник п’ятого президента України.
"З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!", - написав він у своєму Twitter вранці 28 лютого.
З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!— Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021
Згодом про смерть Зленка написав також дипломат Маркіян Лубківський.
"Не маю слів. Не маю сліз. Пішов у вічність Анатолій Максимович Зленко - мій дорогий вчитель, мій другий батько, моя дипломатія... Як повірити, як прийняти? Вічна пам‘ять і вічна слава патріарху української дипломатії!" - написав Лубківський.
На офіційному сайті Міністерства закордонних справ ще немає офіційного повідомлення.
Анатолій Зленко вперше очолював МЗС України у 1990-1994 роках, згодом був також представником України при ООН, послом у Франції та Португалії.
У червні 2020 року дипломатові виповнилося 82 роки.