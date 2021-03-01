Умер первый глава МИД независимой Украины - дипломаты

Ушел из жизни первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко.

Об этом сообщил Константин Елисеев, представитель Украины при ЕС в 2010-2015 годах и дипломатический советник пятого президента Украины.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!" - написал он в своем Twitter утром 28 февраля.

Также о смерти Зленко написал дипломат Маркиян Лубкивский.

"Не имею слов. Не имею слез. Ушел в вечность Анатолий Максимович Зленко - мой дорогой учитель, мой второй отец, моя дипломатия ... Как поверить, как принять? Вечная память и вечная слава патриарху украинской дипломатии!", - пишет Лубкивский.

На официальном сайте Министерства иностранных дел еще нет официального сообщения.

Анатолий Зленко впервые возглавлял МИД Украины в 1990-1994 годах, впоследствии был также представителем Украины при ООН, послом во Франции и Португалии.

В июне 2020 дипломату исполнилось 82 года.