У Туреччині автомобіль злетів у 50-метрову прірву, постраждали дві українки
Понеділок, 1 березня 2021, 12:11
У турецькій Аланії злетів у прірву автомобіль, у салоні якого були дві громадянки України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це місцеве видання Yeni Alanya.
Пікап з'їхав з дороги в сільській місцевості в районі Гюмюшкавак і скотився з 50-метрового схилу.
В результаті аварії постраждали п'ятеро людей, серед яких дві українки, яких турецькі ЗМІ називають Людмила Л. і Олена Х.
За попередніми даними аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням. Всі п'ятеро постраждалих доставлені в лікарню і перебувають у тяжкому стані.
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