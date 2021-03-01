В Турции автомобиль слетел в 50-метровую пропасть, пострадали две украинки

В турецкой Алании слетел в пропасть автомобиль, в салоне которого были в том числе две гражданки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом местное издание Yeni Alanya.

Пикап съехал с дороги в сельской местности в районе Гюмюшкавак и скатился с 50-метрового склона.

В результате аварии пострадали пятеро человек, среди которых две украинки, которых турецкие СМИ называют Людмила Л. и Елена Х.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Все пятеро пострадавших доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии.