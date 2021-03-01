В Турции автомобиль слетел в 50-метровую пропасть, пострадали две украинки
Понедельник, 1 марта 2021, 12:11
В турецкой Алании слетел в пропасть автомобиль, в салоне которого были в том числе две гражданки Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом местное издание Yeni Alanya.
Пикап съехал с дороги в сельской местности в районе Гюмюшкавак и скатился с 50-метрового склона.
В результате аварии пострадали пятеро человек, среди которых две украинки, которых турецкие СМИ называют Людмила Л. и Елена Х.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Все пятеро пострадавших доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии.
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