Орбан пригрозив виходом партії з найбільшої фракції Європарламенту, перш ніж її виженуть

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його партія "Фідес" сама вийде з фракції "Європейської народної партії" у Європарламенті у разі зміни правил про зупинку членства, і не чекатиме, доки її виключать.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Орбан заявив про це у листі до німецького європарламентаря Манфреда Вебера, який очолює фракцію ЄНП.

Нагадаємо, днями депутати від ЄНП узгодили нові правила призупинення повноважень членів групи, що має дозволити їм виключити зі своїх лав увесь "Фідес", а не окремих депутатів. Очікується, що правила будуть затверджені необхідною більшістю у дві третини голосів на зборах групи в наступну середу.

Кілька офіційних осіб і депутатів Європарламенту впевнені, що після цього група проголосує за призупинення членства фракції "Фідес", хоча дата такого голосування ще не призначена.

Орбан заявив, що "Фідес" не чекатиме наступних кроків групи після затвердження змін, а вийде з фракції одразу після затвердження змінених правил призупинення членства.

"Якщо положення, погоджені на зустрічі президента та очільників національних делегацій 26 лютого будуть підтримані та прийняті, "Фідес" вийде з групи", - заявив він у листі.

Австрійський європарламентар Отмар Карас сказав, що група не поступиться під тиском Орбана та все одно голосуватиме за зміни. Деякі інші члени групи, критики "Фідес", сказали, що лист Орбана лише спростив ситуацію і вони тільки сподіваються, що він дотримається слова і "Фідес" після ухвалення змін сама піде з фракції.

Відносини "Фідес" та ЄНП довгий час були непростими через нападки офіційних осіб "Фідес" на лідерів і політику ЄНП, а також через побоювання з приводу верховенства закону в Угорщині.

"Фідес" була відсторонена від членства в ЄНП з березня 2019 року, але її депутати Європарламенту залишаються частиною групи ЄНП в Європейському парламенті, попри спроби деяких членів-центристів їх вигнати.

13 консервативних партій, що входять до ЄНП, вимагали виключити партію Орбана через кампанію угорського уряду проти міграційної політики ЄС.

У грудні ЄНП наклала санкції на Тамаша Дойча, главу фракції "Фідес" в парламенті, за те, що він порівняв коментарі Вебера з гаслами гестапо і таємної поліції Угорщини.

Попередні спроби виключити "Фідес" з фракції парламенту або повністю виключити її з партійного альянсу ЄНП провалилися через небажання вживати заходів з боку членів німецьких християнських демократів (ХДС) і їх сестринської баварської партії ХСС.