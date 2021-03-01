Орбан пригрозил выходом партии из крупнейшей фракции Европарламента, прежде чем ее выгонят

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия "Фидес" сама выйдет из фракции "Европейской народной партии" в Европарламенте в случае изменения правил об остановке членства, и не будет ждать, пока ее исключат.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Орбан заявил об этом в письме к немецкому европарламентарию Манфреду Веберу, возглавляющему фракцию ЕНП.

Напомним, на днях депутаты от ЕНП согласовали новые правила приостановления полномочий членов группы, что должно позволить им исключить из своих рядов весь "Фидес", а не отдельных депутатов. Ожидается, что правила будут утверждены необходимым большинством в две трети голосов на собрании группы в следующую среду.

Несколько официальных лиц и депутатов Европарламента уверены, что после этого группа проголосует за приостановку членства фракции "Фидес", хотя дата такого голосования еще не назначена.

Орбан заявил, что "Фидес" не будет ждать следующих шагов группы после утверждения изменений, а выйдет из фракции сразу после утверждения измененных правил приостановления членства.

"Если положения, согласованные на встрече президента и руководителей национальных делегаций 26 февраля, будут поддержаны и приняты, "Фидес" выйдет из группы", - заявил он в письме.

Австрийский европарламентарий Отмар Карас сказал, что группа не уступит под давлением Орбана и все равно будет голосовать за изменения. Некоторые другие члены группы, критики "Фидес", сказали, что письмо Орбана только упростило ситуацию и они только надеются, что он сдержит слово и "Фидес" после принятия изменений сама уйдет из фракции.

Отношения "Фидес" и ЕНП долгое время были непростыми из-за нападок официальных лиц "Фидес" на лидеров и политику ЕНП, а также из-за опасений по поводу верховенства закона в Венгрии.

"Фидес" была отстранена от членства в ЕНП с марта 2019 года, но ее евродепутаты остаются частью группы ЕНП в Европейском парламенте, несмотря на попытки некоторых членов-центристов их изгнать.

13 консервативных партий, входящих в ЕНП, требовали исключить партию Орбана из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС.

В декабре ЕНП наложила санкции на Тамаша Дойча, главу фракции "Фидес" в парламенте, за то, что он сравнил комментарии Вебера с лозунгами гестапо и тайной полиции Венгрии.

Предыдущие попытки исключить "Фидес" из фракции парламента или полностью исключить ее из партийного альянса ЕНП провалились из-за нежелания принимать меры со стороны членов немецких христианских демократов (ХДС) и их сестринской баварской партии ХСС.