16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины

Задержанные на границе с контрабандой сотрудники посольства Украины в Польше везли тысячные суммы иностранной валюты наличными и 16 килограммов золота.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщениях СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР).

В микроавтобусе, который остановили для проверки 28 февраля, были водитель посольства и атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.

"По результатам проведенного обыска указанного транспорта обнаружено и изъято 140 000 долларов США, 67 200 евро, 11 600 польских злотых, 16 кг золота, 8826 блоков сигарет", - отмечается в сообщении ГБР.

Стоимость изъятых сигарет, по предварительной оценке, составляет около 1,5 млн гривен.

По данным расследования, к перевозке были привлечены водитель посольства, один из секретарей представительства МИД Украины, работник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и бывший сотрудник посольства, а также сын последнего - действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.

Нарушение предварительно квалифицировали по ст. 204 Уголовного кодекса - незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил об отзыве двух сотрудников украинского посольства в Польше, подозреваемых в коррупции.