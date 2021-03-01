Чехія залучила 30 тисяч військових і поліцейських, щоб обмежити поїздки громадян

У Чехії поліція та військові створили 500 пунктів пропуску по всій країні, оскільки одна з найбільш постраждалих країн Євросоюзу в понеділок значно обмежила вільне пересування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Близько 30 000 офіцерів задіяні в безпрецедентній операції із запровадження нового жорсткого обмеження, яке забороняє людям їздити в інші округи, якщо вони не їдуть на роботу або не мають піклуватися про родичів.

Це частина серії заходів, які набули чинності в понеділок, оскільки Чехія прагне уповільнити поширення дуже заразного варіанту вірусу, вперше виявленого у Британії.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що метою цього заходу було запобігти краху лікарень у країні.

Середнє щоденна кількість нових випадків захворювання зросла з 70,75 на 100 000 людей 14 лютого до 109,82 на 100 000 людей у ​​неділю, що є найгіршим показником на душу населення у світі, за даними Університету Джонса Гопкінса.

З понеділка у Чехії були закриті дитячі садки та школи для дітей з обмеженими можливостями, тоді як залишаються відкритими лише магазини, що продають товари першої необхідності.

Експерти, однак, стверджують, що заходи не зайшли надто далеко, щоб зупинити вірус.

"Я вважаю найважливішими заходами ті, які не застосовувались. Тобто треба обмежити контакти на роботі", - сказав біохімік Ян Трнка.

Лише в понеділок уряд Чехії почав вимагати масових тестів працівників на добровільних засадах.

Міністр промисловості і торгівлі Карел Гавличек відкинув заклики закрити хоча б деякі заводи та фабрики як "нереальні".