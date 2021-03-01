Чехия привлекла 30 000 военных и полицейских, чтобы ограничить поездки граждан

В Чехии полиция и военные создали 500 пунктов пропуска по всей стране, поскольку одна из наиболее пострадавших стран Евросоюза в понедельник значительно ограничила свободу передвижения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Около 30 000 офицеров задействованы в беспрецедентной операции по внедрению нового жесткого ограничения, которое запрещает людям ездить в другие округа, если они не едут на работу или не должны заботиться о родственниках.

Это часть серии мер, которые вступили в силу в понедельник, поскольку Чехия стремится замедлить распространение очень заразного варианта вируса, впервые обнаруженного в Британии.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что целью было предотвратить коллапс больничной системы в стране.

Среднее ежедневное число новых случаев заболевания возросло с 70,75 на 100 000 человек 14 февраля до 109,82 на 100 000 человек в воскресенье, что является худшим показателем на душу населения в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса.

С понедельника в Чехии были закрыты детские сады и школы для детей с ограниченными возможностями, тогда как остаются открытыми только магазины, продающие товары первой необходимости.

Эксперты, однако, утверждают, что меры не зашли слишком далеко, чтобы остановить вирус.

"Я считаю важнейшими мерами те, которые не применялись. То есть надо ограничить контакты на работе", - сказал биохимик Ян Трнка.

Только в понедельник правительство Чехии потребовало массового тестирования работников на добровольных началах.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек отверг призывы закрыть хотя бы некоторые заводы и фабрики как "нереальные".