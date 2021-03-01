Клімкін розповів, як проводив зачистку "кротів" у МЗС

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін поділився, як з 2014 року, на тлі початку російської агресії, проводив "зачистку" в МЗС.

Про це Клімкін розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Клімкін вважає, що у той час МЗС було унікальним, таким собі патріотичним осередком у владі Януковича.

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"Але те, що і там "кротів" було дуже багато – правда. Скільки – не скажу точно; не думаю, що хтось їх досі порахував", - констатував ексочільник міністерства.

За його словами, у МЗС тоді було також багато людей, які дотримувалися беззубої позиції, "хай воно так буде".

"Тому ми з 2014 року проводили внутрішню "зачистку", таких людей пересували на другорядні напрямки", - розповів ексміністр.

За його словами, зміни у керівництві МЗС почав ще його попередник Андрій Дещиця.

"І коли я прийшов, там були вже нові заступники – Сергій Кислиця, Наталя Галібаренко тощо. Ми дуже активно поміняли рівень директорів департаментів, заступників і начальників відділів, бо це насправді було головне.

Що стосується закордонних установ, то це було повільніше, бо це не можна зробити дуже швидко, особливо в тих умовах", - зазначив Павло Клімкін.

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