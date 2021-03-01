Климкин рассказал, как проводил зачистку "кротов" в МИД

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился, как с 2014 года, на фоне начала российской агрессии, проводил "зачистку" в МИД.

Об этом Климкин рассказал в интервью "Европейской правде".

Климкин считает, что в то время МИД было уникальным, таким себе патриотическим центром во власти Януковича.

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"Но то, что и там "кротов" было очень много - правда. Сколько - не скажу точно, не думаю, что кто-то их до сих пор посчитал", - констатировал экс-глава министерства.

По его словам, в МИД тогда было также много людей, которые придерживались беззубой позиции "пусть так и будет".

"Поэтому мы с 2014 года проводили внутреннюю "зачистку", таких людей передвигали на второстепенные направления", - рассказал эксминистр.

По его словам, изменения в руководстве МИД начал еще его предшественник Андрей Дещица.

"И когда я пришел, там были уже новые заместители - Сергей Кислица, Наталья Галибаренко... Мы очень активно поменяли уровень директоров департаментов, заместителей и начальников отделов, потому что это на самом деле было главное.

Что касается иностранных учреждений, то это было медленнее, потому что это нельзя сделать очень быстро, особенно в тех условиях", - отметил Павел Климкин.

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