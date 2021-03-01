Клімкін: приєднання США до Нормандського формату – не вихід

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що Україні краще зберігати окремий переговорний трек зі США щодо Донбасу, ніж покладатись на приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату.

Про це Клімкін розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

На думку колишнього очільника МЗС, Україна і далі має виконувати свій сценарій "Мінська", одночасно контактуючи з новою адміністрацією США.

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"До речі, приєднання американців до Нормандського формату – не вихід. От уявіть: у Франції президентом обирають Марин Ле Пен, а у Німеччині замість Меркель прийде хтось "більш стриманий" щодо Росії.

Уявляєте переговори з ними? То, може, краще нам мати взагалі окремий трек з американцями, з адміністрацією Байдена?", - зазначив колишній очільник МЗС.

"Тому не потрібно гнати коней. Припиняймо співати пісню про те, що із приєднанням США до "Нормандії" на нас впаде щастя і все буде класно", - додав він.

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