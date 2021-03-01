Климкин: присоединение США к Нормандскому формату - не выход

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Украине лучше сохранять отдельный переговорный трек с США по Донбассу, чем полагаться на присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.

Об этом Климкин рассказал в интервью "Европейской правде".

По мнению бывшего главы МИД, Украина и дальше будет выполнять свой сценарий "Минска", одновременно контактируя с новой администрацией США.

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"Кстати, присоединение американцев к Нормандскому формату - не выход. Вот представьте: во Франции президентом избирают Марин Ле Пен, а в Германии вместо Меркель придет кто-то" более сдержанный "в отношении России.

Представляете переговоры с ними? Так может лучше нам иметь вообще отдельный трек с американцами, с администрацией Байдена?" - отметил бывший глава МИД.

"Поэтому не нужно гнать лошадей. Прекращайте петь песню о том, что с присоединением США к "Нормандии" на нас свалится счастье и все будет классно", - добавил он.

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