Лондон обвинил ЕС во лжи в споре об экспорте вакцин

Новый спор между Великобританией и ЕС разгорелся после того, как глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Лондон якобы ввел запрет на экспорт вакцин против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю относительно высказываний, сделанных им во вторник. Также в МИД Великобритании в рамках спора вызвали высокопоставленного дипломата ЕС.

Ранее Шарль Мишель заявил, что шокирован обвинениями в "вакцинном национализме", выдвинутыми против ЕС.

"Великобритания и США ввели категорический запрет на экспорт вакцин или компонентов вакцин, произведенных на их территории", - заявил он, признав, что ЕС "ввел систему контроля экспорта доз, произведенных в ЕС".

Но он настаивает, что цель "этого контроля заключалась в том, чтобы не позволить компаниям, у которых мы делали заказ и предварительно финансировали дозы, экспортировать их в другие развитые страны, когда они не доставили нам то, что обещали".

"ЕС никогда не прекращал экспорт", - добавил Мишель.

Представитель правительства Британии быстро опроверг утверждение о введении запрета на экспорт вакцин против коронавируса.

Рааб написал Мишелю, подчеркнув, что "мы все вместе сталкиваемся с этой пандемией".

В письме говорится, что "правительство Великобритании не блокировало экспорт ни одной вакцины или компонентов вакцины против COVID-19" и "любые ссылки на запрет экспорта или какие-либо ограничения на вакцины абсолютно ложны".

Во вторник вечером Мишель немного отступил от своего заявления об "откровенном" запрете экспорта, опубликовав в Twitter: "Рад, если реакция Великобритании приведет к большей прозрачности и увеличению экспорта в ЕС и третьи страны".