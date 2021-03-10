Johnson & Johnson заявила ЄС про проблеми з постачанням вакцини

Американська компанія Johnson & Johnson повідомила Європейському Союзу, що стикається з проблемами постачання, які можуть ускладнити плани доставки 55 мільйонів доз вакцини до блоку у другому кварталі року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на європейських чиновників, які беруть участь у переговорах.

Минулого тижня J&J заявив ЄС, що проблеми з поставками вакцинних інгредієнтів і обладнання означають, що "буде важко" досягти мети щодо доставки 55 мільйонів доз до кінця червня.

Посадовець додав, що компанія заявила, що досягти мети цілком можливо, але вона проявляє обережність.

Очікується, що вакцина J&J, якої потрібна лише одна доза, буде схвалена 11 березня для використання в ЄС регулятором блоку. Представники ЄС заявляють, що поставки можуть розпочатися у квітні.

Цього року компанія зобов’язалася доставити до блоку 200 мільйонів доз вакцини.