Johnson & Johnson заявила ЕС о проблемах с поставками вакцины

Американская компания Johnson & Johnson сообщила Европейскому Союзу, что сталкивается с проблемами снабжения, которые могут осложнить планы доставки 55 млн доз вакцины блоку во втором квартале.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников, участвующих в переговорах.

На прошлой неделе J&J заявила ЕС, что проблемы с поставками вакцинных ингредиентов и оборудования означают, что "будет трудно" достичь цели по доставке 55 млн доз до конца июня.

Чиновник добавил, что компания заявила, что достичь цели вполне возможно, но она проявляет осторожность.

Ожидается, что вакцина J&J, которой нужна только одна доза, будет одобрена 11 марта для использования в ЕС регулятором блока. Представители ЕС заявляют, что поставки могут начаться в апреле.

В этом году компания обязалась доставить в блок 200 млн доз вакцины.