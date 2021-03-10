Сувору комендантську годину у Брюсселі продовжили до кінця березня

Восьмигодинна нічна заборона на вихід з дому у Брюсселі буде збережена щонаймненш до 31 березня, попри заклики гармонізувати правила у столиці з іншими регіонами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

У Брюсселі комендантська година суворіша, ніж на решті території країни - з 22:00 до 06:00, тоді як у Валлонії та Фландрії вона триває з опівночі до 5 години ранку.

Днями посилилися заклики гармонізувати обмеження, тож допускали, що після зустрічі президента столичного регіону Руді Вервоорта та бургомістрів комендантську годину у Брюсселі скоротять - але цього не сталося.

Наступна оцінка ситуації планується на 26 березня, з урахуванням показників захворюваності і прогресу кампанії вакцинації.

Окрім комендантської години, інші обмеження у Брюсселі передбачають масковий режим у публічних місцях, роботу усіх магазинів до 20-00 та заборону розпивання алкоголю у громадських місцях.