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Строгий комендантский час в Брюсселе продлили до конца марта

Среда, 10 марта 2021, 13:25

Восьмичасовой ночной запрет на выход из дома в Брюсселе будет сохранен как минимум до 31 марта, несмотря на призывы гармонизировать правила в столице с другими регионами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В Брюсселе комендантский час строже, чем на остальной территории страны - с 22:00 до 06:00, тогда как в Валлонии и Фландрии он длится с полуночи до 5 утра.

На днях усилились призывы гармонизировать ограничения, поэтому допускали, что после встречи президента столичного региона Руди Вервоорта и бургомистров комендантский час в Брюсселе сократят - но этого не произошло.

Следующая оценка ситуации планируется на 26 марта, с учетом показателей заболеваемости и прогресса кампании вакцинации.

Кроме комендантского часа, другие ограничения в Брюсселе предусматривают масочный режим в общественных местах, работу всех магазинов до 20-00 и запрет на распитие алкоголя в общественных местах.

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