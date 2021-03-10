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Президент Чехії хоче відставки глави МОЗ за стримане ставлення до російського "Спутника"

Середа, 10 березня 2021, 14:36

Президент Чехії Мілош Земан розкритикував міністра охорони здоров’я Яна Блатни за те, що він стримано ставиться до російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", та заявив, що говоритиме з прем’єром про його відставку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це він сказав в інтерв’ю Parlamentní listy.

"Найбільші перешкоди (для реєстрації "Спутник V" у Чехії) - це міністр охорони здоров’я Блатни та директор Державного інституту з контролю за медикаментами… Якщо мільйони людей не вакцинують цими вакцинами, російською і китайською, тоді цих двох осіб потрібно звинувачувати за нові смерті, яких можна було уникнути. У нас вже по дві сотні померлих за добу", - заявив Земан.

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Глава МОЗ наполягає, що Чехія повинна дочекатися допуску вакцини регулятором ЄС, перш ніж розглядати її використання. Такої ж думки нещодавно дійшли на нараді, серед учасників якої був і президент Земан. 

Мілош Земан також заявив, що в цілому вважає помилкою рішення прем’єра Андрея Бабіша призначити на цю посаду Блатни, тому що він за профілем не є епідеміологом і в нього "немає менеджерського досвіду".

"Коли корабель тоне, а капітан не може приймати правильні рішення, то звільнення такого капітана, особливо тоді, коли є більш талановиті, є необхідним кроком для порятунку", - заявив президент. 

Ян Блатни після цих коментарів сказав, що не збирається сам йти у відставку та намагається виконувати свої обов’язки якнайкраще.

"Я продовжую наполягати, що вакцини, які використовує Чехія, повинні бути безпечними й отримати оцінку Європейського медичного агентства - незалежно від того, яке їхнє походження. У мене немає якогось специфічного ставлення до "Спутника" через те, що він російський - я лише хочу, щоб він пройшов ту ж продедуру оцінки, що й інші вакцини", - сказав міністр. 

Президент хоче також відставки міністра закордонних справ Томаша Петршичека - через давню розбіжність позицій. 

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