Президент Чехії хоче відставки глави МОЗ за стримане ставлення до російського "Спутника"

Президент Чехії Мілош Земан розкритикував міністра охорони здоров’я Яна Блатни за те, що він стримано ставиться до російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", та заявив, що говоритиме з прем’єром про його відставку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це він сказав в інтерв’ю Parlamentní listy.

"Найбільші перешкоди (для реєстрації "Спутник V" у Чехії) - це міністр охорони здоров’я Блатни та директор Державного інституту з контролю за медикаментами… Якщо мільйони людей не вакцинують цими вакцинами, російською і китайською, тоді цих двох осіб потрібно звинувачувати за нові смерті, яких можна було уникнути. У нас вже по дві сотні померлих за добу", - заявив Земан.

Глава МОЗ наполягає, що Чехія повинна дочекатися допуску вакцини регулятором ЄС, перш ніж розглядати її використання. Такої ж думки нещодавно дійшли на нараді, серед учасників якої був і президент Земан.

Мілош Земан також заявив, що в цілому вважає помилкою рішення прем’єра Андрея Бабіша призначити на цю посаду Блатни, тому що він за профілем не є епідеміологом і в нього "немає менеджерського досвіду".

"Коли корабель тоне, а капітан не може приймати правильні рішення, то звільнення такого капітана, особливо тоді, коли є більш талановиті, є необхідним кроком для порятунку", - заявив президент.

Ян Блатни після цих коментарів сказав, що не збирається сам йти у відставку та намагається виконувати свої обов’язки якнайкраще.

"Я продовжую наполягати, що вакцини, які використовує Чехія, повинні бути безпечними й отримати оцінку Європейського медичного агентства - незалежно від того, яке їхнє походження. У мене немає якогось специфічного ставлення до "Спутника" через те, що він російський - я лише хочу, щоб він пройшов ту ж продедуру оцінки, що й інші вакцини", - сказав міністр.

Президент хоче також відставки міністра закордонних справ Томаша Петршичека - через давню розбіжність позицій.