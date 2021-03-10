Президент Чехии хочет отставки главы Минздрава за сдержанное отношение к российскому "Спутнику"

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал министра здравоохранения Яна Блатны за то, что он сдержанно относится к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", и заявил, что будет говорить с премьером о его отставке.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом он сказал в интервью Parlamentní listy.

"Наибольшее препятствие (для регистрации "Спутник V" в Чехии) - это министр здравоохранения Блатны и директор Государственного института по контролю за медикаментами... Если миллионы людей не вакцинируют этой вакциной, российской или китайской, тогда этих двух человек нужно винить за новые смерти, которых можно было избежать. У нас уже по две сотни умерших в сутки", - заявил Земан.

Глава Минздрав настаивает, что Чехия должна дождаться допуска вакцины регулятором ЕС, прежде чем рассматривать ее использования. К такому же мнению недавно пришли на совещании, среди участников которого был и президент Земан.

Земан также заявил, что в целом считает ошибкой решение премьера Андрея Бабиша назначить на эту должность Блатны, потому что он по профилю не является эпидемиологом и у него "нет менеджерского опыта".

"Когда корабль тонет, а капитан не может принимать правильные решения, то увольнение такого капитана, особенно тогда, когда есть более талантливые, это необходимый шаг для спасения", - заявил президент.

Ян Блатны после этих комментариев сказал, что не собирается сам уходить в отставку и пытается выполнять свои обязанности как можно лучше.

"Я продолжаю настаивать, что вакцины, которые использует Чехия, должны быть безопасными и получить оценку Европейского медицинского агентства - независимо от того, каково их происхождение. У меня нет какого-то специфического отношения к "Спутнику" из-за того, что он русский - я лишь хочу, чтобы он прошел ту же процедуру оценки, что и другие вакцины", - сказал министр.

Президент хочет также отставки министра иностранных дел Томаша Петршичека - из-за давнего расхождения позиций.