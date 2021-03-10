У Туреччині почали спорудження третього енергоблоку АЕС, яку будують росіяни 

У Туреччині почалося будівництво третього енергоблоку АЕС "Аккую", яку будують спеціалісти "Росатому".

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Енергоблок буде розташований у провінції Мерсін на півдні Туреччини. На церемонії закладання фундаменту дистанційно виступили президент Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Владімір Путін.

Росія і Туреччина уклали угоду про будівництво АЕС в 2010 році. Однак через інцидент в листопаді 2015 року, коли турецькі винищувачі збили російський військовий літак, проект був заморожений.

Проєкт першої турецької АЕС передбачає чотири енергоблоки. Перший почали будувати у квітні 2018 року, другий - у квітні 2020 року.

Перший енергоблок планують запустити у 2023 році, до 100-річчя Турецької Республіки. Решту мають здати в експлуатацію до 2026 року, з інтервалами в 1 рік.

Нова АЕС розрахована на 60 років експлуатації, з можливістю продовження терміну на 20 років, та забезпечить 10% потреб Туреччини в електроенергії. Після її запуску на повну потужність на станції працюватимуть близько 15 тисяч осіб.

Відповідно до угоди, не менше 51% акцій повинні належати російським компаніям, решта 49% акцій можуть бути продані зовнішнім інвесторам.