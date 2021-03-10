В Турции начали сооружение третьего энергоблока АЭС, которую cтроят россияне

В Турции началось строительство третьего энергоблока АЭС "Аккую", которую строят специалисты "Росатома".

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Энергоблок будет расположен в провинции Мерсин на юге Турции. На церемонии закладки фундамента дистанционно выступили президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин.

Россия и Турция заключили соглашение о строительстве АЭС в 2010 году. Однако из-за инцидента в ноябре 2015 года, когда турецкие истребители сбили российский военный самолет, проект был заморожен.

Проект первой турецкой АЭС предусматривает четыре энергоблока. Первый начали строить в апреле 2018 года, второй - в апреле 2020 года.

Первый энергоблок планируют запустить в 2023 году, к 100-летию Турецкой Республики. Остальные должны сдать в эксплуатацию до 2026 года, с интервалами в 1 год.

Новая АЭС рассчитана на 60 лет эксплуатации, с возможностью продления срока на 20 лет, и обеспечит 10% потребностей Турции в электроэнергии. После ее запуска на полную мощность на станции будут работать около 15 000 человек.

В соответствии с соглашением, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям, остальные 49% акций могут быть проданы внешним инвесторам.