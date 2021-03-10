Чорногорія попросила ЄС і НАТО допомоги у боротьбі з епідемією 

Чорногорія звернулася до Євросоюзу і НАТО з проханням направити до неї медичних працівників, щоб допомогти виснаженим службам охорони здоров'я боротися з COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У листі, поширеному в газеті Podgorica daily Pobjeda, міністр закордонних справ Чорногорії попросив партнерів з НАТО і ЄС надіслати медичний персонал для підтримки перевантажених закладів охорони здоров'я країни.

"Ваша допомога, наскільки це можливо, була б надзвичайно важливою", - цитує газета слова Джордже Радуловича.

Чорногорія, економіка якої в основному залежить від доходів від туризму, запровадила комендантську годину з 21:00 до 5:00 і наказала людям залишатися в межах більшості їхніх муніципалітетів, щоб приборкати передачу інфекції.

У понеділок президент Чорногорії Міло Джуканович закликав уряд ввести суворіший карантин і обмежити в'їзд в країну.

У Чорногорії з населенням 620 тисяч осіб 1892 людини померли від COVID-19, а 80 803 були інфіковані.

Чорногорія, яка є членом НАТО та кандидатом на вступ до ЄС, розпочала вакцинацію свого населення російською вакциною "Спутник V" 20 лютого.