Черногория попросила ЕС и НАТО о помощи в борьбе с эпидемией

Черногория обратилась к Евросоюзу и НАТО с просьбой направить к ней медицинских работников, чтобы помочь службам здравоохранения бороться с COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В письме, распространенном в газете Podgorica daily Pobjeda, министр иностранных дел Черногории попросил партнеров по НАТО и ЕС прислать медицинский персонал для поддержки перегруженных учреждений здравоохранения страны.

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"Ваша помощь, насколько это возможно, была бы чрезвычайно важна", - цитирует газета слова Джордже Радуловича.

Черногория, экономика которой в основном зависит от доходов от туризма, ввела комендантский час с 21:00 до 5:00 и приказала людям оставаться в пределах большинства их муниципалитетов, чтобы остановить передачу инфекции.

В понедельник президент Черногории Мило Джуканович призвал правительство ввести более строгий карантин и ограничить въезд в страну.

В Черногории с населением 620 000 человек 1892 человека умерли от COVID-19, а 80 803 были инфицированы.

Черногория, которая является членом НАТО и кандидатом на вступление в ЕС, начала вакцинацию своего населения российской вакциной "Спутник V" 20 февраля.