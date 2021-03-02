Президент Чорногорії пропонує закрити в’їзд для людей без ПЛР-тесту

Президент Чорногорії Міло Джуканович вважає, що здоров’я населення країни у небезпеці, тому слід вжити рішучіших заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Він заявив, що жахливі цифри померлих та хворих у Чорногорії вимагають своєчасного введення та ефективного застосування епідеміологічних заходів, закриття кордонів для в'їзду в країну без проведення ПЛР-тесту, а також прискорення процесу імунізації населення.

"Для того, щоб захистити громадян, ми повинні піднятися вище ідеологічних розбіжностей", - сказав Джуканович.

"Здоров'ю наших громадян загрожує серйозна загроза", - додав він.

Саме тому він звернувся до державних установ та громадян з проханням повернутися до такої відповідальної поведінки, як під час першої хвилі коронавірусу.

"Більше ніж будь-коли, нам потрібен системний підхід, колективна робота компетентних установ, професіоналізм, ефективність та солідарність у виконанні всіх завдань. З цією метою необхідно оновити та енергійно вжити заходів, ефективно контролювати їх дотримання, закрити кордон для в'їзд до Чорногорії без проведення ПЛР-тесту, а також прискорення процесу імунізації в інтересах більш ефективного та довгострокового захисту здоров'я населення", - заявив Джуканович.

Як повідомлялося, у Чорногорії 2 березня набули чинності нові обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусу.