11 міст Чорногорії запроваджують локдаун із закриттям парків

Чорногорія через ситуацію з коронавірусом запроваджує локдаун у 11 муніципалітетах, що передбачає закриття майже усіх закладів, парків та обмеження пересування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG та Vijesti.

Обмеження будуть діяти починаючи з 11 березня протягом 7 днів майже у всіх великих містах, зокрема, Подгориці, Которі, Будві, Герцег-Нові та інших, де показник захворюваності на 100 000 населення перевищує 800.

Заходи передбачають закриття торгових центрів, фітнес центрів та спортзалів, казино і букмекерських контор (ресторани закрили ще раніше), закриття парків.

Мешканцям цих муніципалітетів заборонено виїжджати за їхні межі, якщо у пункті прямування епідемічна ситуація краща - окрім передбачених винятків.

Дитсадки закриваються з 12 березня, школи повністю переходять на дистанційне навчання з 11 березня.

Кордони із сусідніми Сербією, Косово, Боснією і Герцеговиною та Албанією залишаться відкритими.

Для в'їзду в Чорногорію громадяни Чорногорії, іноземці, що мають постійне або тимчасове місце проживання в Чорногорії, а також іноземці, якщо вони не в'їжджають з Боснії і Герцеговини, Сербії, Косово чи Албанії, повинні надати негативний результат ПЛР-тесту або швидкого тест на антиген, не старший за 48 годин, або позитивний серологічний тест на антитіла IgG, не старші одного місяця, або надати довідку про вакцинацію від коронавірусу.

На додачу, продовжує діяти нічна комендантська година з 9 години вечора до 5 години ранку.

Як повідомлялося раніше, Чорногорія звернулася до Євросоюзу і НАТО з проханням направити до неї медичних працівників, щоб допомогти виснаженим службам охорони здоров'я боротися з COVID-19.