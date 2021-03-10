11 городов Черногории вводят локдаун с закрытием парков

Черногория из-за ситуации с коронавирусом вводит локдаун в 11 муниципалитетах, предусматривающий закрытие почти всех заведений, парков и ограничения передвижения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG и Vijesti.

Ограничения будут действовать начиная с 11 марта в течение 7 дней почти во всех крупных городах, в частности, Подгорице, Которе, Будве, Герцег-Нови и других, где показатель заболеваемости на 100 000 населения превышает 800.

Меры предусматривают закрытие торговых центров, фитнес центров и спортзалов, казино и букмекерских контор (рестораны закрыли еще раньше), закрытие парков.

Детсады закрываются с 12 марта, школы полностью переходят на дистанционное обучение с 11 марта.

Жителям этих муниципалитетов запрещено выезжать за их пределы, если в пункте следования эпидемическая ситуация лучше - кроме предусмотренных исключений.

В дополнение, продолжает действовать ночная комендантский час с 9 вечера до 5 утра.

Границы с соседними Сербией, Косово, Боснией и Герцеговиной и Албанией останутся открытыми.

Для въезда в Черногорию граждане Черногории, иностранцы, имеющие постоянное или временное место жительства в Черногории, а также иностранцы, если они не въезжают из Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово или Албании, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или быстрого тест на антиген, сделанного не более 48 часов назад, или положительный серологический тест на антитела IgG, не старше одного месяца, или предоставить справку о вакцинации от коронавируса.

Как сообщалось ранее, Черногория обратилась к Евросоюзу и НАТО с просьбой направить медиков для помощи системе здравоохранения в борьбе я с COVID-19.