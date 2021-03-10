Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польське місто призупинило відносини з Тернополем через стадіон Шухевича

ЄС схвально оцінює санкції США проти Коломойського

Дипломати та політики з США та України закликали Вашингтон допомогти Україні вступити до НАТО

У Туреччині автобус з’їхав у 300-метрову прірву: 2 загиблих, 24 постраждалих






Польське місто призупинило відносини з Тернополем через стадіон Шухевича

Середа, 10 березня 2021, 19:35

Польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем і відмовилося від спільного проєкту з містом через надання тернопільському міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, опубліковану 10 березня мером Замостя Анджеєм Внуком.

"Я поважаю право кожного народу на власне розуміння історії. Проте, я не можу пройти повз жорстокість війни і неповагу до беззахисних жертв польського народу", - зауважив Анджей Внук.

Читайте також
Польща та Ізраїль опротестували відкриття нового пам’ятника Шухевичу в Україні

Він заявив, що Замостя призупиняє всі відносини у сфері місцевого самоврядування з владою Тарнополя. Крім того, польсько-український проєкт під назвою "Спільна історія двох міст - Тернополя та Замостя" реалізований не буде. 

Обидва міста мали реалізувати проєкт, для якого вони отримали фінансування з фондів ЄС в рамках Програми прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Його вартість становила 68 713 євро. 

Внук зазначив, що поведінка депутатів Тернопільської міської ради явно суперечить заявам виконавчої влади - мера і апарату місцевого самоврядування - про спільну роботу по збереженню польської і української спадщини, розвитку міжнародного співробітництва та збереженню пам'яті про місто. 

"Я вірю, що наші українські партнери зрозуміють, що будь-яка ініціатива з прославляння військових злочинців має наслідки. Будь-яка така ініціатива повинна враховувати почуття родин жертв та польського народу", - заявив мер Замостя.

На сесії Тернопільської міської ради 5 березня ухвалили рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Це рішення засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. В МЗС України заявили, що дипломати повинні працювати над зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським народами, а не навпаки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua