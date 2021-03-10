Польский город приостановил отношения с Тернополем из-за стадиона Шухевича

Польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем и отказался от общего проекта с городом из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное 10 марта мэром Замостья Анджеем Внуком.

"Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Однако, я не могу пройти мимо жестокости войны и неуважения к беззащитным жертвам польского народа", - отметил Анджей Внук.

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Он заявил, что Замостье приостанавливает все отношения в сфере местного самоуправления с властью Тарнополь. Кроме того, польско-украинский проект под названием "Общая история двух городов - Тернополя и Замостья" реализован не будет.

Оба города собирались реализовать проект, для которого они получили финансирование из фондов ЕС в рамках Программы приграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина. Его стоимость составила 68 713 евро.

Внук отметил, что поведение депутатов Тернопольского городского совета явно противоречит заявлениям исполнительной власти - мэра и аппарата местного самоуправления - о совместной работе по сохранению польского и украинского наследия, развитию международного сотрудничества и сохранению памяти о городе.

"Я верю, что наши украинские партнеры поймут, что любая инициатива по прославление военных преступников имеет последствия. Любая такая инициатива должна учитывать чувства семей жертв и польского народа", - заявил мэр Замостья.

На сессии Тернопольского городского совета 5 марта приняли решение о присвоении названия городскому стадиону "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Это решение осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион. В МИД Украины заявили, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.