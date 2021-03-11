Країни Балтії просять ЄС створити механізм перерозподілу вакцин

Міністри охорони здоров'я Латвії, Литви та Естонії закликають Єврокомісію створити тимчасовий прозорий механізм перерозподілу вакцин між державами-членами ЄС.

Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Міністерство стверджує, що такий заклик був озвучений з урахуванням непростої епідеміологічної ситуації та обставин, при яких надлишок вакцин може залишитися невикористаним після закінчення терміну придатності. Міністри охорони здоров'я Литви, Латвії та Естонії Арунас Дулькіс, Даніель Павлютс, Танел Кійк спільним листом звернулися до комісара ЄС з питань охорони здоров'я Стелли Кіріакідес

"У зверненні трьох міністрів акцентується подяка ЄК і команді комісара за постійні зусилля в підвищенні виробництва вакцин від COVID- 19 і їх поставок. Відзначаючи діалог з виробниками вакцин про більш стабільні, прозорі і більш передбачувані поставки вакцин в країни ЄС, міністри наголошують на необхідності оцінити непередбачені випадки, коли вакцини повинні бути терміново перерозподілені між країнами ", - йдеться в повідомленні.

На думку міністрів, рішення такого роду слід обґрунтовувати чіткими і ясними критеріями, такими, як доступність вакцин, рівень вакцинації, частота випадків, смертність і поширення нових мутацій.

Міністри закликають створювати механізм перерозподілу, якщо складеться ситуація, коли надлишок невикористаних вакцин накопичиться в будь-якій державі-члені. На цей випадок слід створити механізм особливих ситуацій, який міг би виправдати виняткові випадки пропорційного розподілу вакцин і тимчасово заохочувати поставки в ті країни, яким вони потрібні в терміновому порядку.

"Це дозволить країнам ЄС більш ефективно використовувати вакцини, вироблені і доставлені на рівні ЄС, підвищить масштаби вакцинації в усьому ЄС, сприятиме скороченню тягаря, створеного пандемією і запобігання поширенню вірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

В даний момент Європейське фармагентство затвердило вакцини від COVID-19 трьох виробників: BioNTech і Pfizer, Moderna і AstraZeneca. Їх партії розподіляються серед членів ЄС пропорційно до кількості населення.