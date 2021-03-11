Страны Балтии просят ЕС создать механизм перераспределения вакцин

Министры здравоохранения Латвии, Литвы и Эстонии призывают Еврокомиссию создать временный прозрачный механизм перераспределения вакцин между государствами-членами ЕС.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Министерство утверждает, что такой призыв был озвучен с учетом непростой эпидемиологической ситуации и обстоятельств, при которых избыток вакцин может остаться неиспользованным после истечения срока годности. Министры здравоохранения Литвы, Латвии и Эстонии Арунас Дулькис, Даниэль Павлютс, Танел Кийк совместным письмом обратились к комиссару ЕС по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес

"В обращении трех министров акцентируется благодарность ЕК и команде комиссара за постоянные усилия в повышении производства вакцин от COVID- 19 и их поставок. Отмечая диалог с производителями вакцин о более стабильные, прозрачные и более предсказуемые поставки вакцин в страны ЕС, министры подчеркивают необходимость оценить непредвиденные случаи, когда вакцины должны быть срочно перераспределены между странами ", - говорится в сообщении.

По мнению министров, решение такого рода следует обосновывать четкими и ясными критериями, такими, как доступность вакцин, уровень вакцинации, частота случаев, смертность и распространение новых мутаций.

Министры призывают создавать механизм перераспределения, если сложится ситуация, когда избыток неиспользованных вакцин накопится в любом государстве-члене. На этот случай следует создать механизм особых ситуаций, который мог бы оправдать исключительные случаи пропорционального распределения вакцин и временно поощрять поставки в те страны, которым они нужны в срочном порядке.

"Это позволит странам ЕС более эффективно использовать вакцины, производимые и доставлены на уровне ЕС, повысит масштабы вакцинации во всем ЕС, будет способствовать сокращению бремени, созданного пандемией и предотвращения распространения вируса COVID-19", - говорится в сообщении.

В данный момент Европейский фармагентство утвердило вакцины от COVID-19 трех производителей: BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Их партии распределяются среди членов ЕС пропорционально численности населения.